Участников ОПГ из 90-х отправили под стражу

Суд в Москве отправил под стражу участников ОПГ из 90-х

Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения членам организованной преступной группы, действовавшей в 90-е годы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Пятерых фигурантов дела отправили под стражу.

Следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту исчезновения человека и предъявили обвинение бывшим участникам ОПГ, орудовавшим более 20 лет назад в Москве.

По данным СК, фигуранты совершили несколько убийств и покушений на убийство общественно опасным способом в период с 1998 по 2006 годы.

Представителей группировки задержали 17 октября при участии спецназа Росгвардии.