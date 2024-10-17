Участников ОПГ из 90-х отправили под стражу

Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения членам организованной преступной группы, действовавшей в 90-е годы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Пятерых фигурантов дела отправили под стражу.
Следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту исчезновения человека и предъявили обвинение бывшим участникам ОПГ, орудовавшим более 20 лет назад в Москве.
По данным СК, фигуранты совершили несколько убийств и покушений на убийство общественно опасным способом в период с 1998 по 2006 годы.
Представителей группировки задержали 17 октября при участии спецназа Росгвардии.
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