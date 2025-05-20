«Ульяновского расчленителя» арестовали на 2 месяца

Мужчину, который зарубил топором владельца арендуемой им квартиры, а после расчленил его тело и спрятал в сумках, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Заседание об избрании меры пресечения состоялось в Бабушкинском районном суде. Следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого. Суд одобрил это решение, 36-летнего Кирилла Васильева отправили под стражу на два месяца.
По версии следствия, уроженец Ульяновска нанес арендодателю не меньше 15 ударов топором. После этого он отвез расфасованные части тела в безлюдные места в разных частях Москвы. Одну из черных сумок с останками мужчины нашли в ночь на 18 мая 2025 года возле дома на Заповедной улице.
Во время допроса злоумышленник признал свою вину. Он заявил, что снимал комнату у жертвы и хотел продать квартиру, чтобы решить финансовые вопросы.
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