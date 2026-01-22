Украинца задержали в Москве за призывы «сравнять Белгород с землей»

ФСБ в Москве задержало гражданина Украины за призывы к терроризму

В Москве задержали гражданина Украины, который сбежал в Россию от насильственной мобилизации. Украинец в мессенджерах призывал к терроризму, сообщили в Следственном комитете РФ.

В украинских телеграм-каналах мужчина призывал «сравнять Белгород с землей» и устраивать теракты в Москве.

«Приехал в Россию 12 марта 2023 года для избежания возможной мобилизации. Призывал бомбить Белгород и к взрывам в Москве», — рассказал задержанный на допросе.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“».

«По данным следствия, не позднее 31 января 2025 года фигурант <…> разместил в одном из мессенджеров для неограниченного круга лиц публикации, содержащие <…> признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма», — говорится в сообщении.

Подозреваемого проверят на причастность к другим подобным преступлениям против общественной безопасности.

В декабре оперативники ФСБ задержали в Крыму бывшего сотрудника СБУ за призывы атаковать Красную площадь ударными дронами во время парада Победы. Им оказался пенсионер 1962 года рождения, который работает на предприятии морского транспорта.