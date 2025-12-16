Бывшего сотрудника СБУ задержали в Крыму за призывы атаковать Красную площадь

Оперативники ФСБ задержали в Крыму бывшего сотрудника Службы безопасности Украины за призывы атаковать Красную площадь с помощью ударных дронов во время проведения парада Победы. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по региону.

Силовики установили, что пенсионер 1962 года рождения работает на предприятии морского транспорта. В одном из Telegram-каналов он публиковал комментарии с преступными призывами.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пропаганда терроризма». Суд изберет ему меру пресечения, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее ФСБ предотвратила убийство офицера Минобороны в Крыму с помощью подрыва автомобиля. Исполнителя ликвидировали во время закладки взрывчатки, он оказал вооруженное сопротивление.