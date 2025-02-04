Боевиков ВСУ приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за вторжение на Курщину

Суд вынес приговор двоим боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Еще двоим боевикам Вооруженных сил Украины вынесли приговор по делу о незаконном вторжении в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, собранные СК. Военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александра Манько и Юрия Радченко признали виновными в совершении терактов в Курской области.

«Находясь в Суджанском районе Курской области, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения», — уточнили в СК.

Боевики неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирному населению. Манько приговорили к 15 годам лишения свободы, Радченко — к 17 годам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что перед судом предстанут 27 боевиков ВСУ за незаконное вторжение в Курскую область.