ФСБ задержала поджигателя вышек связи в Волгограде | 360°

Криминал 10 мая 2024, 11:59 ФСБ задержала поджигателя вышек связи в Волгограде Baza: ФСБ в Волгограде задержала студента, который поджигал вышки связи РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ в Волгограде задержали студента, который поджег вышки связи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, речь идет об учащемся четвертого курса Волгоградского строительного колледжа. В социальных сетях он познакомился с кураторами, которые предложили ему выполнить специальные задания на денежное вознаграждение. В частности, молодого человека попросили поджечь базовые станции T2 Mobile в Волгограде и поселке Царицын за 400 долларов на криптокошелек.

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Первую вышку студент поджег 3 мая, на дело он взял с собой двух учеников восьмых классов — гимназиста и школьника. Спустя несколько дней молодой человек отправился на поджог второй вышки и привлек уже четверых — безработного товарища, знакомого таксиста и двух школьников.

После этого поджигателей задержали оперативники ФСБ. Двое 14-летних школьников избегут уголовной ответственности в силу возраста, а на студента, 15-летнего десятиклассника и совершеннолетних участников завели дело по статье «Диверсия».

Ранее в Харьковской области задержали завербованного Украиной сотрудника МЧС.