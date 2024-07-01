Украинский журналист Гордон получил заочный приговор в России
Суд заочно приговорил украинского журналиста Гордона к 14 годам лишения свободы
Обвиняемый в призывах к терроризму, распространении фейков о российской армии и экстремизме украинский журналист Дмитрий Гордон* получил 14 лет лишения свободы. Как сообщило РИА «Новости», такой приговор вынес Второй западный окружной военный суд.
С требованием такого же срока для обвиняемого в ходе прений выступил представитель прокуратуры
«Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы», — заявили в суде, отвечая на вопрос о приговоре Гордону*.
Первые три года своего наказания украинский журналист обязан отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, Гордону* на три года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Украинского журналиста обвинили в публичных призывах к терактам и развязыванию войны, включая ликвидацию президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, а также в распространении фейков про российскую армию. По версии следствия, все преступления обвиняемый совершил в эфире своих YouTube-каналов.
С 2022 года Гордон* находится в международном розыске по требованию России, а также заочно арестован Басманным судом Москвы.
*Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.