Украинский журналист Гордон получил заочный приговор в России

Обвиняемый в призывах к терроризму, распространении фейков о российской армии и экстремизме украинский журналист Дмитрий Гордон* получил 14 лет лишения свободы. Как сообщило РИА «Новости» , такой приговор вынес Второй западный окружной военный суд.

С требованием такого же срока для обвиняемого в ходе прений выступил представитель прокуратуры

«Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы», — заявили в суде, отвечая на вопрос о приговоре Гордону*.

Первые три года своего наказания украинский журналист обязан отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, Гордону* на три года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Украинского журналиста обвинили в публичных призывах к терактам и развязыванию войны, включая ликвидацию президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, а также в распространении фейков про российскую армию. По версии следствия, все преступления обвиняемый совершил в эфире своих YouTube-каналов.

С 2022 года Гордон* находится в международном розыске по требованию России, а также заочно арестован Басманным судом Москвы.

*Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.