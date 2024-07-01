Прокурор запросил 14 лет для украинского журналиста Гордона

Заочный приговор в 14 лет колонии запросил прокурор для украинского журналиста Дмитрия Гордона*, проходящего обвиняемым за публичные призывы к терроризму, фейках о российской армии и экстремизм. Об этом со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда сообщило РИА «Новости» .

В ходе выступления сторона обвинения заявила, что Гордон* призывал к убийствам президентоd России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Гособвинитель попросил назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы», — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос о ходе рассмотрения дела украинского журналиста.

По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* опубликовал на своих YouTube-каналах видеообращение к президенту США Джо Байдену начать войну с использованием ядерного оружия против России.

В мае 2022 года журналист в ходе интервью с блогером Вероникой Белоцерковской** выступил с ложным заявлением об ударах российских войск по гражданской инфраструктуре Украины и убийствах мирных жителей.

Россия инициировала международный розыск Гордона*, а Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналиста.

Следователи передали в суд материалы уголовного дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона* в начале июня. В пресс-службе центрального главка СК заявили, что собрали достаточно доказательств о публичных призывах фигуранта к терактам, распространении фейков, а также разжигании вражды и ненависти по национальному признаку.



*Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.



**Ника Белоцерковская — признана иностранным агентом.