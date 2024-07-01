В деле против украинского журналиста Гордона нашли призывы убить Путина

Уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона* возбудили в том числе из-за призывов к убийству президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление гособвинителя во 2-м Западном окружном военном суде.

«У Гордона*, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента», — сообщила прокурор.

Для этого, судя по тексту обвинительного заключения, журналист выложил на YouTube-канале видеоролик, в котором призывал устроить в России гражданскую войну, а также ликвидировать президента Белоруссии.

Кроме того, по данным обвинения, в других роликах Гордон* призывал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России, а в интервью с Вероникой Белоцерковской* распространял ложную информацию о действиях российских военных в зоне спецоперации.

Гордона* объявили в международный розыск и заочно арестовали в мае 2022 года. Кроме того, Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

*Дмитрий Гордон, Вероника Белоцерковская признаны в России иноагентами.