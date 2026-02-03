Украинские мошенники выставили на продажу шестичасовой разговор с Долиной

Украинские мошенники выставили на продажу шестичасовую запись разговора певицы Ларисы Долиной якобы с сотрудниками спецслужб, затребовав за нее у российских телеграм-каналов от 580 тысяч рублей. Об этом сообщил Mash .

В качестве доказательств они присылают фрагменты разговора. Из них становится ясно, что на телефон артистки установили шпионское приложение.

«Деньги за полную запись мы не платили», — подчеркнули авторы канала.

Ранее Долина рассказала, что сейчас ей не хватает денег на покупку новой квартиры, поэтому она живет в съемной. Певица не исключила, что со временем выкупит ее.

Тем временем некий вымогатель попытался сорвать концерт артистки в Москве, требуя у нее деньги. По словам представителя Долиной, сейчас злоумышленник уже под следствием.