Украинские мошенники придумали новый способ подставлять россиян

Мошенники с Украины придумали очередную схему с обманом россиян — теперь они отправляют россиянам деньги с пометкой «За помощь ВСУ». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Украинские аферисты стали присылать своим жертвам определенные суммы денег. В комментариях к платежу они выражают благодарность «за помощь Вооруженным силам Украины».

После чего пользователям начинают поступать угрозы о передаче соответствующего скриншота в ФСБ. Россиян попросили предупредить родственников о новой схеме и не выполнять требования мошенников.

Это не первая схема со стороны украинских мошенников. Ранее они стали скупать аккаунты в социальных сетях, чтобы рассылать с них призывы к диверсиям и ложные сообщения о терактах.

В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали группу украинцев, создавших в России компанию Sincere Systems Group. Их подозревают в многомиллионном мошенничестве. Часть денег они отправляли ВСУ.