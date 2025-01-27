Украинские мошенники придумали новый способ подставлять россиян

Мошенники с Украины придумали очередную схему с обманом россиян — теперь они отправляют россиянам деньги с пометкой «За помощь ВСУ». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Украинские аферисты стали присылать своим жертвам определенные суммы денег. В комментариях к платежу они выражают благодарность «за помощь Вооруженным силам Украины».
После чего пользователям начинают поступать угрозы о передаче соответствующего скриншота в ФСБ. Россиян попросили предупредить родственников о новой схеме и не выполнять требования мошенников.
Это не первая схема со стороны украинских мошенников. Ранее они стали скупать аккаунты в социальных сетях, чтобы рассылать с них призывы к диверсиям и ложные сообщения о терактах.
В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали группу украинцев, создавших в России компанию Sincere Systems Group. Их подозревают в многомиллионном мошенничестве. Часть денег они отправляли ВСУ.
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