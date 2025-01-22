Украинские мошенники придумали новый способ подставлять российских школьников

Украинские мошенники придумали новый способ, как подставить россиян под уголовное дело, — теперь они стали скупать аккаунты в соцсетях и рассылать с них призывы к диверсиям и ложные сообщения о терактах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Схему украинцы придумали из-за того, что владельцев сим-карт, выпущенных в России, обязали верифицироваться. Поэтому злоумышленники тратятся на уже активированные аккаунты. Чаще всего продать доступ по цене в пределах тысячи рублей соглашаются школьники.

Родителей призвали провести с детьми профилактические беседы и предупредить, что после такого заработка можно попасть под уголовные дела о заведомо ложном доносе или призывах к действиям против безопасности государства. В обоих случаях виновные рискуют получить реальные сроки.

Ранее в Москве покончил с собой первокурсник Московского физико-технического института, которого довели до смерти украинские мошенники. Молодому человеку было всего 18 лет.