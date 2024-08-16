Украинские мошенники попытались обмануть замглавы МВД России
Замглавы МВД Кубышко рассказал, как ему четыре раза звонили мошенники с Украины
Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал, что ему четыре раза звонили украинские мошенники, пытаясь вымогать деньги. Его слова привел ТАСС.
«Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», — рассказал он на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Он сообщил, что число таких преступлений в последнее время выросло, и привел в качестве примера историю с певицей Ларисой Долиной.
Ранее мошенники отобрали более шести миллионов рублей у пенсионерки из Саратова, заявив, что на нее якобы пытаются оформить кредит «на поддержку Украины».