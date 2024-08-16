Украинские мошенники попытались обмануть замглавы МВД России

Замглавы МВД Кубышко рассказал, как ему четыре раза звонили мошенники с Украины

Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко рассказал, что ему четыре раза звонили украинские мошенники, пытаясь вымогать деньги. Его слова привел ТАСС .

«Я за вчера получил четыре таких звонка. Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта. Ну, в общем, какой-то кошмар», — рассказал он на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Он сообщил, что число таких преступлений в последнее время выросло, и привел в качестве примера историю с певицей Ларисой Долиной.

Ранее мошенники отобрали более шести миллионов рублей у пенсионерки из Саратова, заявив, что на нее якобы пытаются оформить кредит «на поддержку Украины».