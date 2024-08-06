Пенсионерка из Саратова лишилась 6,3 млн рублей под давлением мошенников

В Саратове 58-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Аферисты использовали давно известный способ с «безопасным счетом», сообщил «СарИнформ» со ссылкой на данные городской прокуратуры.

Согласно информации ведомства, неизвестные связались с пенсионеркой и заявили, что на нее пытаются оформить кредит «для поддержки Украины». Собеседники убедили женщину в необходимости перевода средств на «безопасный счет».

Гражданка выполнила условия и в результате лишилась 6,3 миллиона рублей. Организована проверка.

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