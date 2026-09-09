Украинская разведка завербовала через сайт знакомств трех крымчан

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Крыма по подозрению в госизмене. Мужчины попали в поле зрения украинской разведки через сайт знакомств, сообщили в ЦОС ведомства.

Злоумышленница, представившаяся уроженкой полуострова, оказалась сотрудницей ГУР МО Украины Мариной Кучерак. Женщина вела несколько аккаунтов под разными именами и через переписку убедила каждого из мужчин сотрудничать.

«В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что данный сайт знакомств используется ГУР МО Украины для вербовки и последующего привлечения мужчин к сбору и передаче противнику интересующей украинскую сторону информации», — добавили в ФСБ.

Кучерак поручила им собирать информацию о местах дислокации российских средств ПВО, объектах топливной инфраструктуры и других стратегических точках. Всем троим предъявили обвинение в государственной измене. За это преступление им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Челябинской области мужчину задержали за работу на украинскую разведку.