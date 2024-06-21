Украинку отправили в колонию за фейки о российской армии

В Москве осудили украинку за акцию с флагом террористической организации

В Москве на 12 лет осудили украинку Кристину Любашенко. Ее признали виновной в распространении фейков о ВС России и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, в марте 2022 года Любашенко в Женеве добровольно вступила в террористическую организацию «Легион „Свобода России“»*.

С 5 по 8 марта украинка выпустила из квартиры дома на Ломоносовском проспекте в Москве воздушные шары, к которым прикрепила флаг этой организации. На подобный поступок она пошла, действуя в интересах «Легиона»*.

Кроме того, в указанный период времени Любашенко через аудиоколонки в квартире и гостиничном номере на территории Московского региона транслировала под видом достоверной информации фейки о действиях российских военных на Украине.

«Приговором суда девушке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в СК.

Ей вынесли приговор по статьям об участии в террористической организации и публичном распространении заведомо ложных сведений о ВС России.

*Террористическая организация, запрещенная в России.