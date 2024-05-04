Брянского школьника задержали за съемку видео для украинских кураторов | 360°

Криминал 04 мая 2024, 15:08 Брянского школьника задержали за съемку видео для украинских кураторов Shot: 15-летнего школьника задержали в Брянске за съемку объектов инфраструктуры РИА «Новости»

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В Брянске задержали девятиклассника, который участвовал в террористической организации. Школьник снимал фото и видео важных инфраструктурных объектов для украинских кураторов, сообщил Telegram-канал Shot.

В марте 15-летнего подростка завербовали в легион «Свобода России»*, где ему давали различные задания. Например, снимать автобусные остановки, городскую площадь и здание правительства.

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Школьник попытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался. Задержанный на учете в полиции ранее не состоял. Девятиклассника воспитывает мать-одиночка. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

В Крыму ранее осудили украинца, которого обвинили в шпионаже в Запорожской области в пользу ВСУ. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.