Брянского школьника задержали за съемку видео для украинских кураторов | 360°

04 мая 2024, 15:08
Брянского школьника задержали за съемку видео для украинских кураторов
Shot: 15-летнего школьника задержали в Брянске за съемку объектов инфраструктуры
В Брянске задержали девятиклассника, который участвовал в террористической организации. Школьник снимал фото и видео важных инфраструктурных объектов для украинских кураторов, сообщил Telegram-канал Shot.
В марте 15-летнего подростка завербовали в легион «Свобода России»*, где ему давали различные задания. Например, снимать автобусные остановки, городскую площадь и здание правительства.
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Школьник попытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался. Задержанный на учете в полиции ранее не состоял. Девятиклассника воспитывает мать-одиночка. В отношении подростка возбудили уголовное дело.
В Крыму ранее осудили украинца, которого обвинили в шпионаже в Запорожской области в пользу ВСУ. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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