«Угощал морсом и подсыпал яд в еду». Отравитель из Балашихи пытался убить еще семь человек

СК: отравителя из Балашихи заподозрили в попытке убить еще 7 человек

В Балашихе выявили дополнительные эпизоды в деле местного жителя, который травил членов своей семьи и друзей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Следствие вменило подозреваемому причастность к смерти двух человек: бабушки и друга. Также мужчину заподозрили в покушении на убийство еще семи человек, в числе которых родители, сестра, девушка, дядя и два друга.

Житель Балашихи дал признательные показания и подробно рассказал о деталях преступлений.

«Во всех случаях обвиняемый угощал потерпевших заранее отравленным морсом, либо подсыпал химикаты в пищевую соль и еду», — заявили в СК.

Мотивом в случае с родителями послужило намерение получить общую недвижимость, в случае с друзьями — нежелание возвращать долги. Специалисты назначали психолого-психиатрическую экспертизу.

Мужчину задержали в июле. Тогда в СК сообщили, что он травил отчима и мать в течение полугода. По словам соседки подозреваемого Екатерины, отравитель ничем не выделялся внешне и казался адекватным.