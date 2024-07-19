Травивший мать и отчима житель Балашихи внешне ничем не выделялся и казался адекватным. Об этом 360.ru рассказала соседка подозреваемого Екатерина.

«Знаю про ситуацию. Это полный ужас, как так можно поступить со своими родителями? Я его только видела иногда, вроде нормальный, адекватный парень. Удивилась, мол, как может так поступить? Говорю сейчас — и мурашки по коже. Родителей всегда нужно любить», — сказала она.

СК по Московской области сообщил о задержании в Балашихе 25-летнего молодого человека, который в течение шести месяцев подсыпал отраву в пищу матери и отчима.

Пара почувствовала неладное и обратилась в больницу за помощью. Кроме того, пострадавшие установили скрытую камеру в квартире и обнаружили, что яд им подмешивает сын. Против отравителя завели дело по статье о покушении на убийство.