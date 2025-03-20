Уголовные дела завели против двух поджигателей мечети в Серпухове

На поджигателей мечети в Серпухове завели уголовные дела за участие в террористической организации. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как злоумышленники пытаются устроить поджог на Пушечной улице. Нападение на мечеть произошло еще 24 декабря прошлого года.

Подозреваемыми оказались студент колледжа и сотрудник заведения «Вкусно — и точка», сообщил Telegram-канал Baza. Один из злоумышленников во время поджога был в шапке Санта Клауса. Нанести урон зданию не вышло — на нем остались лишь следы копоти. Рядом полицейские нашли разбитые стеклянные бутылки и одну целую.

По данным следствия, молодые люди поддерживают идею превосходства «белой расы» и другие ультраправые взгляды. В ноябре они вступили в организацию NS/WP*. Правоохранители считают, что парни принимали участие в нескольких нападениях на мигрантов и снимали все на камеру.

В Забайкалье подростков приговорили к 6,5 и шести годам воспитательной колонии за поджог станции сотовой связи. Они сделали это по заданию украинских спецслужб.

*Организация признана террористической и запрещена в России.