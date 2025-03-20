Подростки в Забайкалье подожгли станцию связи по заданию украинских спецслужб

В Забайкалье подростков приговорили к 6,5 и 6 годам воспитательной колонии за поджог станции сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила прокуратура региона.

Следователи выяснили, что в августе 2024 года 16-летний читинец начал переписываться в Telegram с украинским куратором. Тот поручил ему «поджечь критически важный объект» для ослабления экономической безопасности и обороноспособности России.

«К совершению преступления подросток привлек своего 17-летнего приятеля, вместе с которым в сентябре 2024 года они в вечернее время проникли на базовую станцию сотовой связи, находящуюся на окраине краевого центра, облили бензином и подожгли ее», — заявили в ведомстве.

Из-за поджога станция начала работать нестабильно. Ущерб составил более 350 тысяч рублей. В итоге подростков приговорили к 6,5 и 6 годам воспитательной колонии.

Ранее в Башкирии задержали 17-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Юноша рассказал, что наткнулся на куратора в чатах по поиску работу. Сначала его просили нарисовать граффити и сделать фотографии мечетей, а потом задания стали серьезнее.