Уголовное дело завели в Красногорске после нападения толпы мигрантов на женщину

Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело после нападения группы мужчин на женщину в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи завели дело по статье «Грабеж». Они проводят комплекс следственных действий, направленных на установление и задержание фигурантов.

Ранее 360.ru сообщал, что жительницу Красногорска избила группа мигрантов после замечания о продаже алкоголя около полуночи. По ее словам, мужчины «целой толпой» пинали ее ногами, разбили смартфон и сорвали с нее золотые украшения.

Пострадавшая также отмечала, что врачи в травмпункте зафиксировали у нее черепно-мозговую травму, переломы пальца и ребер. Женщина добавила, что участковый якобы отказался фиксировать, что с нее сорвали золотые вещи.

МВД сообщало, что в Москве и Подмосковье выявили 250 нарушителей миграционного законодательства.