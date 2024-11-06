Уголовное дело завели в Красногорске после нападения толпы мигрантов на женщину
СК завел дело после нападения группы мигрантов на жительницу Красногорска
Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело после нападения группы мужчин на женщину в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи завели дело по статье «Грабеж». Они проводят комплекс следственных действий, направленных на установление и задержание фигурантов.
Ранее 360.ru сообщал, что жительницу Красногорска избила группа мигрантов после замечания о продаже алкоголя около полуночи. По ее словам, мужчины «целой толпой» пинали ее ногами, разбили смартфон и сорвали с нее золотые украшения.
Пострадавшая также отмечала, что врачи в травмпункте зафиксировали у нее черепно-мозговую травму, переломы пальца и ребер. Женщина добавила, что участковый якобы отказался фиксировать, что с нее сорвали золотые вещи.
МВД сообщало, что в Москве и Подмосковье выявили 250 нарушителей миграционного законодательства.