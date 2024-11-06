Почти 300 нелегальных мигрантов выявили в Московском регионе

В Москве и Подмосковье выявили 250 нарушителей миграционного законодательства

Сотрудники МВД совместно с представителями Госавтоинспекции провели рейд в Москве и Подмосковье на предмет соблюдения правил дорожного движения и миграционного законодательства среди иностранных водителей, всего выявили 250 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МВД уточнили, что в течение шести дней на территории Москвы и области проходили масштабные проверки. Из 250 выявленных нарушений 138 относятся к сфере миграционного законодательства.

Из них 20 — уклонение от обязательной процедуры по дактилоскопической регистрации, 100 — нарушение режима пребывания и правил въезда, восемь — незаконное осуществление трудовой деятельности в качестве водителя.

Правоохранители выявили иностранцев с поддельными миграционными картами, водительскими удостоверениями и фиктивными договорами о трудоустройстве. В отношении них начали процессуальную проверку.

«В результате 36 иностранных граждан выдворили в административном порядке, еще семи сократили срок пребывания», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что для плохо знающих русский детей мигрантов создадут единый алгоритм работы.