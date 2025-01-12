Уголовное дело завели в ДНР после смертельного ДТП в Иловайске

Полицейские возбудили уголовное дело против водителя автобуса, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Иловайске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по ДНР.

Дело завели по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности двух и более лиц. Жертвами аварии стали три пассажира, еще 33 человека пострадали.

«За содеянное фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в пресс-службе.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы. Амбулаторную медицинскую помощь оказали 26 пострадавшим. По данным МВД, автобус перевернулся из-за поведения водителя, который не учел дорожные и погодные условия и не придерживался безопасной скорости.