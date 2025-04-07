Уголовное дело завели после пропажи трех человек на реке под Кемеровом

СК завел дело после пропажи трех человек на реке Чумыш в Кемеровской области

Следователи Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России завели уголовное дело после происшествия на реке Чумыш в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители открыли производство по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть более двух лиц».

По предварительным данным, вечером 6 апреля моторная лодка с пятью человеками на борту перевернулась на реке Чумыш в районе села Костенково Новокузнецкого муниципального округа. На берег выбрались два пассажира, местонахождение троих на данный момент не установлено.

Следователи-криминалисты на месте ЧП устанавливают обстоятельства происшествия.

В октябре прошлого года моторная лодка перевернулась на Ладожском озере. Тогда утонули двое мужчин, еще одного удалось спасти.