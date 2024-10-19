Двое мужчин погибли на Ладожском озере после переворачивания лодки

В районе деревни Лигово Волховского района на Ладожском озере обнаружили перевернутую моторную лодку. Два находившихся на борту человека погибли, одного мужчину спасли, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло 18 октября, выжившего мужчину поместили в больницу. Прокуратура начала проверку, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее лодка с двумя рыбаками перевернулась в Московской области. Один из находившихся на борту смог выплыть на берег самостоятельно и обратился за помощью в экстренные службы.

Лодка опрокинулась на сравнительно мелком месте, поэтому второй рыбак смог стать в озере на ноги. К этому времени уже стемнело, и он не решился двигаться к берегу, чтобы не попасть в подводную яму или не оступиться. Мужчину вытащили из воды работники «Мособлпожспаса».