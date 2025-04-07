Трое мужчин пропали без вести на реке Чумыш в Кемеровской области

Пятеро мужчин опрокинулись на аэролодке на реке Чумыш в Кемеровской области, трое из них пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство организовало проверку и взяло на контроль следственные действия. Прокуратуре предстоит выяснить, насколько исполнялись законы о безопасной эксплуатации маломерного флота.
Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
В октябре прошлого года двое мужчин утонули на Ладожском озере, когда у них перевернулась моторная лодка. Еще одного удалось спасти.
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