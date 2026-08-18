Лерчек могут заменить условный срок на реальный в случае нарушения запретов

Условный срок для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) может стать реальным, если подтвердится, что она нарушает запреты, которые установил суд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Доводы прокуратуры, по словам источника, направлены на предупреждение совершения Лерчек новых преступлений. Если суд согласится с ними, условный срок вполне могут заменить на реальный.

Ранее адвокат Лерчек подготовил апелляционную жалобу на приговор блогеру. Суд попросят «отменить приговор Гагаринского районного суда и вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления». Юристы настаивают, что Лерчек осудили «за совершение валютных операций без предоставления в ПАО „Сбербанк“ подложных документов».