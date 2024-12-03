Уголовное дело завели после обрушения потолка на учеников самарской школы

СК завел дело из-за обрушения потолочных панелей в школе в Чапаевске

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело после обрушения подвесных потолочных панелей в одной из школ в Чапаевске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 3 декабря на учеников упали элементы потолка. Пострадали несколько детей, их доставили в больницу с телесными повреждениями, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние школьников на данный момент неизвестно.

Следственный отдел по Чапаевску завел дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Правоохранители допросят должностных лиц образовательного учреждения и осуществлявших ремонтные работы помещения рабочих.

Трое пятиклассников в конце октября получили травмы в одной из школ Красногорска при обрушении подвесного потолка около входа в спортивный зал.