Уголовное дело возбудят после нападения мигранта на мать бойца СВО в Приамурье

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на мать бойца СВО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения таксиста-мигранта на жительницу Амурской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

«Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями мигранта в отношении жительницы Амурской области», — указали в ведомстве.

В СК отреагировали на появление сообщений в медиапространстве, что приезжий из Средней Азии, работающий таксистом, напал на женщину в Благовещенске. Пострадавшая — мать военнослужащего, который находится в зоне спецоперации.

Региональное СУ СКР проведет процессуальную проверку по этому факту, после которого доложит главе СКР о ходе расследования.

Ранее Следком заинтересовался строительством хостела для нелегальных мигрантов на юго-востоке Москве, в котором запланировали организовать пять тысяч мест.

До этого в Подольске неадекватный грузчик пытался зарезать администратора продуктового магазина, девушку спас торговец из соседнего ларька. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.