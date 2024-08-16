Следком заинтересовался хостелом с мигрантами в Москве

СКР возбудил уголовное дело после жалоб на хостел с мигрантами в Москве

Фото: РИА «Новости»

Москвичи пожаловались на строительство хостела для нелегальных мигрантов на улице Мельникова. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

В здании на юго-востоке Москвы начался ремонт. Подозреваемые планировали открыть в нем самый крупный в городе хостел на пять тысяч мест. По данным Следкома, работы вели без соблюдения правил пожарной безопасности и санитарных норм.

Лефортовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Следователи провели обыски и приняли меры к тому, чтобы остановить ремонт. Центральный аппарат взял расследование на контроль.

Другое уголовное дело, связанное с незаконной миграцией, возбудили в Санкт-Петербурге, сообщил RT. Полицейские задержали мужчину, который за деньги прописал в арендованной квартире 400 приезжих.

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

«Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах

«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

Обучающая смена для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылась в Югре

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте