Следком заинтересовался хостелом с мигрантами в Москве

СКР возбудил уголовное дело после жалоб на хостел с мигрантами в Москве

Москвичи пожаловались на строительство хостела для нелегальных мигрантов на улице Мельникова. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

В здании на юго-востоке Москвы начался ремонт. Подозреваемые планировали открыть в нем самый крупный в городе хостел на пять тысяч мест. По данным Следкома, работы вели без соблюдения правил пожарной безопасности и санитарных норм.

Лефортовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Следователи провели обыски и приняли меры к тому, чтобы остановить ремонт. Центральный аппарат взял расследование на контроль.

Другое уголовное дело, связанное с незаконной миграцией, возбудили в Санкт-Петербурге, сообщил RT. Полицейские задержали мужчину, который за деньги прописал в арендованной квартире 400 приезжих.