«Раны глубокие». Продавец спас администратора магазина в Подольске от грузчика с ножом

В Подольске грузчик набросился с ножом на администратора продуктового магазина. Женщину спас торговец из ларька по соседству. Он сообщил 360.ru, что нападавший находился в неадекватном состоянии.

«Направо посмотрел — из двери выбежала девушка, а за ней вот этот парень с ножом. Она упала, отбивалась от него, он наносил удары. Я увидел это, побежал, оттолкнул его», — рассказал он.

Преступление произошло 14 августа в магазине по Плещеевской улице. Собеседник 360.ru услышал крики и выбежал на улицу.

Грузчик спрятался в зоне приемки товара, затем пустился наутек. Собеседник 360.ru отвел израненную женщину к соседнему магазину, посадил в машину и увез в ближайшую поликлинику, где ей оказали первую помощь и вызвали скорую.

«Я не стал за ним бегать. Знал, что его поймают. Мне пришлось быстро оказать помощь [пострадавшей]. <…> В поликлинике ей сделали укол и обезболивающее, потом наложили бинты. Скорая довольно быстро приехала. Они поставили капельницу. Видимо, она уже теряла сознание, потому что раны глубокие. Кровопотек был очень сильный», — сказал мужчина.

Арест подозреваемого

Торговец, который спас женщину, предположил, что у мужчины психическое отклонение. Его смутило, что грузчик даже в 30-градусную жару носил шапку и куртку.