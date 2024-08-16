«Раны глубокие». Продавец спас администратора магазина в Подольске от грузчика с ножом
Продавец рассказал, как спас администратора магазина в Подольске от грузчика
В Подольске грузчик набросился с ножом на администратора продуктового магазина. Женщину спас торговец из ларька по соседству. Он сообщил 360.ru, что нападавший находился в неадекватном состоянии.
Крики у магазина
Преступление произошло 14 августа в магазине по Плещеевской улице. Собеседник 360.ru услышал крики и выбежал на улицу.
«Направо посмотрел — из двери выбежала девушка, а за ней вот этот парень с ножом. Она упала, отбивалась от него, он наносил удары. Я увидел это, побежал, оттолкнул его», — рассказал он.
Грузчик спрятался в зоне приемки товара, затем пустился наутек. Собеседник 360.ru отвел израненную женщину к соседнему магазину, посадил в машину и увез в ближайшую поликлинику, где ей оказали первую помощь и вызвали скорую.
«Я не стал за ним бегать. Знал, что его поймают. Мне пришлось быстро оказать помощь [пострадавшей]. <…> В поликлинике ей сделали укол и обезболивающее, потом наложили бинты. Скорая довольно быстро приехала. Они поставили капельницу. Видимо, она уже теряла сознание, потому что раны глубокие. Кровопотек был очень сильный», — сказал мужчина.
Арест подозреваемого
Торговец, который спас женщину, предположил, что у мужчины психическое отклонение. Его смутило, что грузчик даже в 30-градусную жару носил шапку и куртку.
Очень неадекватно себя вел. У него, похоже, осеннее-весеннее обострение, которое бывает у таких больных. Скорее всего, приступ пришел, и он пошел на это дело.
Очевидец
До произошедшего администратор заходила в ларек, а торговец бывал в ее магазине. За два года таких встреч собеседник 360.ru не замечал за ней ничего плохого.
«У меня нет плохих слов про нее, потому что я вижу, какая она, она всем улыбается. Есть люди, которые отталкивают от себя. Она та, которая притягивает к себе. Очень хорошая. <…> Каждый день захожу в этот магазин и вижу, что она работает», — сказал мужчина.
Сбежавшего грузчика через некоторое время поймали. Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила, что суд отправил его под стражу по уголовному делу о покушении на убийство. По версии следствия, 25-летний грузчик схватился за нож во время ссоры, которая возникла «из-за личной неприязни». Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.