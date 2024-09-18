Уголовное дело возбудили в Москве из-за стрельбы у офиса Wildberries

По факту стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, днем 18 сентября на Романовом переулке открыли огонь, в результате чего пострадали семь человек. Среди них — двое сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место ЧП. Два человека погибли. Пострадавших доставили в медучреждения.

Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия», — сообщили в СК.

Жертвами стрельбы стали охранники Wildberries. В числе пострадавших — бойцы ММА Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев.