Уголовное дело возбудили против девушки Ильи Деля, ранившей его ножом

Против сожительницы актера Ильи Деля актрисы Театра комедии Александры Дроздовой возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

По версии следствия, 26-летняя Дроздова в ночь на 12 апреля дважды ударила сожителя ножом, попав в грудь и руку.

Пара поругалась в квартире актрисы в Санкт-Петербурге. Дель пришел пьяным и начал выяснять отношения с подругой. По словам девушки, мужчина схватил двухлетнего ребенка от первого брака, она испугалась за него и ударила обидчика.

Пострадавший сам позвонил в экстренные службы. В карету скорой помощи Дель сел без помощи персонала. Его поместили в шоковую реанимацию, но в же вечер перевели в палату. Он написал заявление на подругу. Девушку задержали на двое суток, суд примет решение о ее дальнейшей судьбе.