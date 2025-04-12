Актер Илья Дель получил удар ножом в грудь, его ранила девушка

Актера Илью Деля госпитализировали после ранения в грудь

«Илья Дель попал в больницу. Прежде всего, сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное», — уточнили в учреждении культуры.

В театре решили не отменять запланированную на 12 апреля премьеру «Театрального романа», где должен был сыграть Дель. Роль Сергея Максудова исполнит Илья Колецкий.

По данным Telegram-канала Shot, артиста ударила ножом его девушка, задев легкое, — она ранила Деля в грудь и порезала руку.

Пара, указали в публикации, поссорилась в ночь на субботу в квартире Деля на Казанской улице в Санкт-Петербурге. Скорую помощь актер вызвал себе сам. Его избранницу задержали.

Илья Дель известен большому кругу зрителей по ролям в картинах «Фандорин. Азазель», «Цой», «Содержанки» и других.