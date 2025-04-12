Появились кадры с раненным в грудь актером Ильей Делем

Артист Театра имени Ленсовета Илья Дель получил ножевое ранение в грудь. Медики доставили его в больницу. Видео с актером опубликовал РЕН ТВ .

Судя по кадрам, Дель медленно подошел к машине и, прихрамывая, сел внутрь нее. Фельдшер в это время стоял около служебного транспорта.

По данным Telegram-канала Shot, на Деля с ножом напала его сожительница. Она ударила мужчину в грудь, задев легкое. Также у него была повреждена рука.

Конфликт произошел в ночь на субботу, 12 апреля, в квартире актера на Казанской улице в Санкт-Петербурге. Он сам себе вызвал скорую помощь. Полиция задержала его девушку для разбирательств.

В Театре имени Ленсовета подтвердили информацию о госпитализации Деля. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. В спектакля «Театральный роман» роль Сергея Максудова вместо Деля исполнит Илья Колецкий.