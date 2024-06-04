Уголовное дело возбудили после высадки участников СВО из такси в Москве

СК Москвы возбудил уголовное дело после высадки таксистом участников СВО

Фото: РИА «Новости»

В Москве возбудили уголовное дело о разжигании вражды после случая на МКАД. Таксиста обвинили в неуважении к россиянам и отказе обслуживать участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Производство начали по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Председатель СК Александр Бастрыкин запросил в московском следственном управлении доклад о расследовании.

По версии следствия, водитель такси негативно высказался в адрес россиян и высадил участников СВО из машины. Правоохранители устроили расследование после того, как информация о его выходке появилась в соцсетях.

Пассажиры вызвали такси после посиделок с шашлыками, в дороге обсудили оружие на СВО и теракт в «Крокус Сити Холле», сообщило ИА «Регнум». По их словам, водитель остановился на МКАД, потребовал отменить поездку и выйти из машины.

В Дмитрове начался судебный процесс над мужчиной, который 8 марта избил глухонемую женщину-таксиста. Он признал вину, но не раскаялся и не извинился, потерпевшая потребовала возместить моральный ущерб.

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