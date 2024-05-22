«Признал вину, но не раскаялся». Избившего глухонемую таксистку мужчину будут судить в Подмосковье

Избитая в Подмосковье глухонемая таксистка обратилась в суд с требованием о возмещении ей морального вреда. Пострадавшая рассказала 360.ru, что напавший на нее мужчина до сих пор даже не извинился.

Сегодня, 22 мая, прошло судебное заседание по делу об избиении женщины-инвалида в Дмитрове. По словам девушки, нападавший признал вину, но не раскаялся и не извинился.

«Начали судебное дело, но так как с нашей стороны последовала исковое заявление суд принял решение дать защите время», — рассказала пострадавшая.

Она пояснила, что требует с подсудимого возмещения морального ущерба, но не назвала конкретную сумму.

«Я не хочу распространяться этой информацией», — пояснила собеседница 360.ru.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что 43-летний мужчина, избивший на глухонемую таксистку, отправили в СИЗО до 11 мая.