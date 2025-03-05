Уголовное дело возбудили после ликвидации четырех террористов в Дагестане

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили в Дагестане после прошедшей ночью КТО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Руководитель управления Дмитрий Беляев представит доклад председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Ночью полицейские в поселке Семендер попытались остановить легковую машину для проверки документов. Однако водитель не обратил внимания на их требования и попытался скрыться, а пассажиры начали стрелять по посту.

Полицейские открыли ответный огонь и ликвидировали всех четверых находившихся в автомобиле. Ни сами сотрудники правоохранительных органов, ни гражданские не пострадали.

После ликвидации боевиков у них нашли тайник с оружием. Предположительно, группа принадлежала к ИГИЛ* и планировала нападение на объект МВД.

Информационный центр Национального антитеррористического комитета опубликовал видео с места.

* Запрещенная в России террористическая организация