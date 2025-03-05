В Махачкале в ходе КТО нейтрализовали четырех террористов

Силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе контртеррористической операции в Махачкале. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Штаб НАК провел 5 марта контртеррористическую операцию, в ходе которой ликвидировал четырех боевиков, планировавших совершить теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске.

Силовики обнаружили в расположенном рядом с местом боя гранатометы, самодельную взрывчатку, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы. Кураторами боевиков были участники «Исламского государства»*.

Во время КТО никто из местных жителей и личного состава не пострадал. По данным НАК, на месте продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Режим КТО объявили ночью в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Силовики блокировали террористов на окраине населенного пункта. При попытке задержания злоумышленники начали стрелять по сотрудникам ДПС.