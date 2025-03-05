Появилось видео с места проведения КТО в Дагестане

НАК опубликовал видео с места проведения КТО в дагестанском поселке Семендер

Силовики в ходе КТО нейтрализовали в дагестанском поселке Семендер четырех боевиков и нашли схрон с оружием. Информационный центр НАК опубликовал видеозапись с места боя.

На кадрах показали обстрелянный террористами автомобиль ДПС, а также тайник с огнестрельным оружием. В схроне находились гранатометы, самодельные взрывные устройства, автоматы, пистолет и боеприпасы.

По данным центра, четыре боевика планировали совершить теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. Деятельность банды координировала организация ИГИЛ*.

Силовики в ночь на 5 марта провели оперативно-разыскные мероприятия в Кировском районе Махачкалы и обнаружили группу, планировавшую осуществить нападение на объект МВД. При попытке задержания злоумышленники начали стрелять по сотрудникам ДПС. В результате боевиков блокировали на окраине поселка Семендер и нейтрализовали.