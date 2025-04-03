Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре в Одинцове

Следователи возбудили уголовное дело после доследственной проверки пожара в квартире в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Установлено, что предварительной причиной произошедшего явилась неисправность электроприборов», — уточнили в СК.

Расследование продолжается.

В одном из жилых домов поселка Власиха ранним утром 3 апреля вспыхнул пожар. Погибли четыре человека. Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия.

Ранее в СНТ «Астра», расположенном в Раменском городском округе, пожарные обнаружили тело двухлетнего ребенка, когда тушили частный дом. По факту гибели несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».