Следователи начали проверку после гибели 4 людей при пожаре во Власихе

В Одинцове следователи организовали проверку после гибели четырех человек при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК по Подмосковью.
«Ранним утром в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются», — подтвердили в ведомстве.
Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия.
Источник 360.ru сообщил, что огонь охватил трехкомнатную квартиру на объекте Минобороны. Из пожара спасли семь человек, в их числе — двое детей. Всего эвакуировали 20 человек. МЧС на запрос 360.ru о возгорании рекомендовало обратиться в Минобороны.
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