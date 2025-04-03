Следователи начали проверку после гибели 4 людей при пожаре во Власихе

В Одинцове следователи организовали проверку после гибели четырех человек при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СК по Подмосковью.

«Ранним утром в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание. В результате пожара погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются», — подтвердили в ведомстве.

Следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия.

Источник 360.ru сообщил, что огонь охватил трехкомнатную квартиру на объекте Минобороны. Из пожара спасли семь человек, в их числе — двое детей. Всего эвакуировали 20 человек. МЧС на запрос 360.ru о возгорании рекомендовало обратиться в Минобороны.