В Раменском ребенок погиб при пожаре в частном доме

СК завел дело после гибели при пожаре двухлетнего ребенка в Раменском

Тело двухлетнего ребенка нашли спасатели, потушившие частный дом в СНТ «Астра» в Раменском городском округе. Следователи по факту гибели несовершеннолетнего завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.

Предварительной причиной возникновения огня назвали аварийный режим работы электросети дома.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили серию экспертиз для установления всех обстоятельств пожара.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что частный дом в СНТ «Астра» загорелся утром в субботу, 29 марта.

В огне погиб двухлетний ребенок. Его родителей доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела.

В минувший четверг, 27 марта, иркутские пожарные нашли тела четырех погибших в сгоревшем доме в деревне Податовской. В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что пламя потушили на площади в 72 квадратных метра. Личности погибших устанавливают криминалисты.