Уголовное дело против Евгения Чичваркина направили в суд

Уголовное дело против основателя сети магазинов «Евросеть», бизнесмена Евгения Чичваркина* поступило в суд. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Предпринимателя обвиняют по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил».

В прокуратуре уточнили, что Чичваркин* в июле 2024 года разместил в соцсети заведомо ложную информацию о действиях ВС России в зоне СВО.

Также бизнесмен в апреле 2025 года опубликовал на видеохостинге ролик и текстовые комментарии к нему без указания, что материалы произведены и распространены иностранным агентом.

В ведомстве напомнили, что в отношении Чичваркина* заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее его объявили в федеральный розыск за нарушение закона об иностранных агентах.

*Внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов на территории РФ.