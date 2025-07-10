Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в федеральный розыск за нарушение закона об иностранных агентах. Информацию опубликовали в базе данных МВД России.

В карточке указано, что Чичваркина* разыскивают по статье Уголовного кодекса. В Московской прокуратуре подтвердили, что материалы для возбуждения уголовного дела передали следственным органам еще 14 марта.

Поводом для уголовного преследования стали неоднократные нарушения закона об иностранных агентах. Несмотря на два административных штрафа, бизнесмен продолжал публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

Ранее RT сообщал, что Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал Чичваркина* на 15 тысяч рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.