Евгения Чичваркина заочно арестовали на два месяца
Суд вынес решение по делу предпринимателя Евгения Чичваркина*. Его заочно арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича* <…> сроком на два месяца», — отметили в суде.
Чичваркин* обвинен в уклонении от обязанностей иноагента и распространении ложной информации о ВС РФ. Уточняется, что срок ареста исчисляется с момента задержания бизнесмена на территории России.
Ранее бизнесмена объявили в федеральный розыск за нарушение закона об иностранных агентах. Поводом для уголовного преследования стали неоднократные нарушения закона об иностранных агентах. Несмотря на два административных штрафа, бизнесмен продолжал публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки.
* Внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов на территории РФ.