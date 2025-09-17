Евгения Чичваркина заочно арестовали на два месяца

Суд вынес решение по делу предпринимателя Евгения Чичваркина*. Его заочно арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича* <…> сроком на два месяца», — отметили в суде.

Чичваркин* обвинен в уклонении от обязанностей иноагента и распространении ложной информации о ВС РФ. Уточняется, что срок ареста исчисляется с момента задержания бизнесмена на территории России.

Ранее бизнесмена объявили в федеральный розыск за нарушение закона об иностранных агентах. Поводом для уголовного преследования стали неоднократные нарушения закона об иностранных агентах. Несмотря на два административных штрафа, бизнесмен продолжал публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

* Внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов на территории РФ.