ФСИН опровергла сообщения об угрозах экс-полковнику Захарченко

Информация в СМИ об угрозе жизни бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко не соответствует действительности. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе ФСИН России.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в колонии, куда могут перевести бывшего полковника, многие дружат с теми, кто пострадал от его действий, и настроены резко против Захарченко.

«Личная безопасность осужденного Захарченко Д. обеспечивается в соответствии со статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что ни администрация колонии, ни другие осужденные не оказывают на него давления.

В 2022 году бывшего полицейского приговорили к 16 годам лишения свободы за получение взяток. В прошлом году Захарченко подавал прошения, чтобы его направили в зону СВО, ссылаясь на собственный боевой опыт в Чечне, однако получил отказ.