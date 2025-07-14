ФСИН заявила об угрозе жизни Захарченко

ФСИН обладает информацией об угрозе жизни бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в одной из колоний, которую его родственники предложили для перевода экс-офицера. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщило РИА «Новости» .

В документах говорится, что в этом исправительном учреждении находятся осужденные, поддерживающие дружеские отношения с пострадавшими от Захарченко. По заключению ФСИН они негативно настроены против него — вплоть до применения насилия.

Также в службе добавили, что есть данные о возможной угрозе жизни Захарченко со стороны основной массы осужденных в случае перевода экс-полковника в указанную колонию.

Родственники Захарченко ходатайствовали о переводе осужденного в учреждение, находящееся ближе к месту жительства его дочери. Однако московский суд отказал в удовлетворении прошения.

Ранее Захарченко просился в зону СВО, Минобороны на его желание никак не отреагировало.