УФСБ раскрыло мошенническую схему с выплатами в Севастополе

В Севастополе экс-чиновников обвинили в мошенничестве с бюджетными выплатами

В Севастополе бывших сотрудников городского Бюро технической инвентаризации подозревают в мошенничестве с бюджетными выплатами, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в марте 2025 года экс-гендиректор учреждения вместе с начальником юридического отдела и юрисконсультом внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы о начислении дополнительных выплат перед увольнением. Затем они подали иск в Нахимовский районный суд и по подложным документам взыскали более 360 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с использованием служебного положения». Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Следствие проверяет их возможную причастность к другим преступлениям.

